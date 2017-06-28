Властям Бразилии не хватает денег на загранпаспорта

Федеральная полиция Бразилии приостановила выдачу гражданам загранпаспортов из-за нехватки бюджетных средств.

Ведомство с 27 июня прекратило принимать от граждан, желающих выехать за пределы страны, заявки на выдачу документов, передает «Экономика сегодня».

Когда Федеральная полиция возобновит деятельность по выдаче загранпаспортов, не сообщается.