Власти РФ заявили об исправности упавшего Ту-154

Начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил Сергей Байнетов заявил, что самолет Ту-154, который разбился под Сочи, был исправен.

Байнетов заявил, что ремонт этого самолета проводится в сентябре текущего года, сообщает РГ. При этом известно, что командир судна следовал по данному маршруту не в первый раз. Самолет направлялся из Подмосковья в Сирию.

25 декабря утром Ту-154 потерпел крушение в районе Сочи. Самолет упал спустя две минуты после вылета. Поиски обломков ведутся в Черном море. На борту находилось 92 человека, пока найдены и подняты на поверхность тела 11 погибших.