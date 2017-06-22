Власти Зауралья попросили выпускников не уезжать

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин и спикер парламента Зауралья Дмитрий Фролов попросили выпускников школ не покидать родной регион.

В обращении к ученикам они отметили, что области необходимы молодые высококвалифицированные специалисты. Зауралье нуждается в педагогах, медиках, инженерах, которых готовы трудоустроить местные работодатели. В связи с этим выпускников призвали сделать выбор в пользу региональных вузов или же вернуться домой после получения высшего образования в других городах, сообщает URA.RU.

В департаменте образования области изданию сообщили, что в этом году школы региона заканчивают три с половиной тысячи одиннадцатиклассников. Еще восемь с половиной тысяч школьников заканчивают девятый класс. В вузах региона есть места для более чем четырех тысяч абитуриентов. Примерно столько же готовы принять колледжи и техникумы.

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