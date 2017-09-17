Власти ДНР запретили ввоз свинины из Украины

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) из-за ухудшения на Украине ситуации с африканской чумой свиней запретили ввоз свинины и изготовленной из нее продукции, в том числе сала и колбасы.

Об этом рассказали в министерстве агропромышленной и продовольственной политики и продовольствия ДНР. В ведомстве заявили, что из-за ухудшения ситуации с эпидемией африканской чумы «запрещен ввоз на территорию Донецкой Народной Республики мяса свинины и готовой продукции из мяса свинины (сала, колбасных изделий, мясных консервов и т. д.) со всей территории Украины, в том числе и в ручной клади для собственных нужд».

С начала года на Украине было зафиксировано более 90 случаев заболевания, сообщает ТАСС. Африканская чума свиней не представляет опасности для человека, но является большой угрозой для домашних животных и свиней. В 2017 году общие потери поголовья на Украине составили 10 тыс. свиней.