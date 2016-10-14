Власти США заподозрили РФ в связях с WikiLeaks

Американские власти, ведущие расследование хакерских атак, в результате которых были похищены электронные письма, подозревают, что к этому причастна Москва, и она снабжает ими WikiLeaks.

Об этом сообщает CNN.

По данным источников, Москва использует WikiLeaks как площадку для публикации информации, которую она получает в результате хакерских атак.

В Вашингтоне не определились с тем, какую роль играет РФ. Либо Москва обеспечивает международную организацию некоторой информацией, либо непосредственно ответственна за утечки похищенных данных, считают в США.

Спецслужбы пытаются понять, насколько РФ связана с WikiLeaks. При этом в Вашингтоне нет сомнений, что за утечками стоит Москва.

Ранее сообщалось, что почтовый ящик главы выборного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон Джона Подесты был взломан, на страницах WikiLeaks опубликовала тысячи документов из его переписки.

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