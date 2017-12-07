Власти Южной Кореи пригласили россиян на соревнования

Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи пригласило российских спортсменов принять участие в Олимпиаде-2018 в Пхеньчхане в нейтральном статусе.

В заявлении, опубликованном ведомством, также выражается сожаление в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске сборной РФ до соревнований, передает «ФедералПресс».

Ранее президент России Владимир Путин заяви, что власти РФ не станут бойкотировать Олимпиаде в Южной Корее и препятствовать спортсменам, которые решат выступить на ней под нейтральным флагом.