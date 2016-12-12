Власти Японии введут бесполетные зоны на время визита Путина
Японские власти намерены запретить полеты в районах, которые в ходе своего визита в страну посетит президент России Владимир Путин.
В частности, речь идет об окрестностях аэропорта Убэ, где совершит посадку самолет российского лидера, о ряде районов города Нагато и центральных кварталах Токио.
Полеты над указанными территориями будут запрещены ка для пилотируемых, так и для беспилотных летательных аппаратов, сообщает РИА Федерал Пресс. Исключение сделано только для специальных воздушных средств, обеспечивающих безопасность президента РФ.
Визит Путина в Японию пройдет 15-16 декабря.
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