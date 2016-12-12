Власти Японии настроены прекратить территориальный спор с Россией

Токио намерен прекратить затянувшийся спор с Москвой из-за Курил. Об этом сказал глава японского правительства Синдзо Абэ.

«Я хочу пойти на переговоры в верхах, чтобы положить конец территориальной проблеме», цитирует РИА «Новости» заявление премьер-министра Японии агентству Киодо.

Надежду на разрешение территориального спора Токио возлагает на предстоящий визит в страну президента России Владимира Путина. Японские власти надеются, что он будет также способствовать развитию отношений между двумя странами.