Власти Японии настроены прекратить территориальный спор с Россией
Токио намерен прекратить затянувшийся спор с Москвой из-за Курил. Об этом сказал глава японского правительства Синдзо Абэ.
«Я хочу пойти на переговоры в верхах, чтобы положить конец территориальной проблеме», цитирует РИА «Новости» заявление премьер-министра Японии агентству Киодо.
Надежду на разрешение территориального спора Токио возлагает на предстоящий визит в страну президента России Владимира Путина. Японские власти надеются, что он будет также способствовать развитию отношений между двумя странами.
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