Власти выплатили компенсацию 59 семьям погибших при пожаре в Кемерово

59 семей, члены которых погибли при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, получили денежные выплаты от властей.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

«Семьи 59 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» уже получили выплаты, с остальными работа продолжается. Общий размер выплаты семьям составляет 5 млн рублей за каждого погибшего», - сказали в пресс-службе.

В администрации уточнили, что выплаты осуществляются после подготовки справок судебно-медицинской экспертизы. Пострадавшие с травмами легкой степени тяжести получат 200 тыс. рублей из областного и 200 тыс. рублей из федерального бюджетов, травмы средней и тяжелой степени оценили в 800 тыс. рублей.

25 марта при пожаре в Кемерово погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек получили травмы, среди них 27 детей.