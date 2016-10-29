Власти выделят на ремонт дорог еще 30 миллиардов рублей
Около 30 миллиардов рублей будет выделено на программу обеспечения безопасности дорог в 2017 году. Финансирование из бюджета получат 34 города, в их числе нет Москвы и Санкт-Петербурга.
"Это 15 крупнейших агломераций страны, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, с количеством жителей от 800 тысяч и еще дополнительно 19 агломераций от 500 до 800 тысяч жителей, чтобы привести дороги в нормативное состояние", - сообщил министр транспорта России Максим Соколов.
Деньги получат Нижний Новгород, Набережные Челны, два города в Кемеровской области и города в Самарской области, сообщает ТАСС.
Следующая новость Ким Чен Ын остался в восторге от северокорейских шампуней
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии