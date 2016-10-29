Власти выделят на ремонт дорог еще 30 миллиардов рублей

Около 30 миллиардов рублей будет выделено на программу обеспечения безопасности дорог в 2017 году. Финансирование из бюджета получат 34 города, в их числе нет Москвы и Санкт-Петербурга.

"Это 15 крупнейших агломераций страны, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, с количеством жителей от 800 тысяч и еще дополнительно 19 агломераций от 500 до 800 тысяч жителей, чтобы привести дороги в нормативное состояние", - сообщил министр транспорта России Максим Соколов.

Деньги получат Нижний Новгород, Набережные Челны, два города в Кемеровской области и города в Самарской области, сообщает ТАСС.