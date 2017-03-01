Власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях

Власти ДНР и ЛНР с 1 марта ввели внешнее госуправление на украинских предприятиях, находящихся на территории Донбасса. Такие меры стали ответом на железнодорожную блокаду региона.

Как уточняется в материале, на всех предприятиях, находящихся под украинской юрисдикцией, введут внешнего государственного администратора, который будет отвечать за поступление налогов в бюджет самопровозглашенных республик.

По словам председателя парламента ДНР Дениса Пушлилина, ввод временной администрации на предприятиях, отчисляющих налоги украинским властям, является вынужденной мерой.

В ДНР и ЛНР были созданы штабы по контролю над переводом предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление. Власти отметили, что их главной задачей станет регулирование прав рабочих заводов.

В конце января группа участников военной операции в Донбассе, в число которых вошли и депутаты Верховной рады Украины, заблокировали железнодорожное сообщение с Донбассом, объявив любую торговлю с ДНР и ЛНР незаконной. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике, сообщает агентство Nation news.

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