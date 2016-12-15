Власти Венесуэлы закрыли границу с Бразилией
Граница между Венесуэлой и Бразилией закрыта на 72 часа по инициативе Каракаса.
Цель данного мероприятия – не допустить ввоза в страну банкнот номиналом в 100 боливаров. В настоящее время эти купюры выводятся из обращения, передают «Народные новости».
Ранее СМИ сообщали о том, что указанные банкноты будут заменены монетами. В то же время в обращение будут введены купюры достоинством от 500 до 25000 боливаров. Основанием для этого послужили высокие темпы инфляции в стране.
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