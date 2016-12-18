Власти Венесуэлы продлили срок обращения самой крупной купюры

В Венесуэле приостановлен процесс изъятия из обращения самой крупной банкноты в 100 боливаров. Купюры будут использоваться до 2 января 2017 года.

Соответствующее решение было принято президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в связи разразившимися в стране беспорядками.

Ранее было объявлено, что обращение купюр в 100 боливаров будет прекращено в течение 72 часов, население может обменять их на монеты того же достоинства. Это привело к огромным очередям в банках, закрытию многих магазинов из-за нехватки средств, грабежам и погромам, сообщает ВВС.

В результате столкновений участников беспорядков с полицией один человек пострадал, несколько десятков были задержаны.

Мадуро расценил происходящее как «международный саботаж», обвиняя в создавшейся ситуации правые силы, которые якобы действуют по указке США.

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