Власти Венесуэлы продлили срок обращения самой крупной купюры
В Венесуэле приостановлен процесс изъятия из обращения самой крупной банкноты в 100 боливаров. Купюры будут использоваться до 2 января 2017 года.
Соответствующее решение было принято президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в связи разразившимися в стране беспорядками.
Ранее было объявлено, что обращение купюр в 100 боливаров будет прекращено в течение 72 часов, население может обменять их на монеты того же достоинства. Это привело к огромным очередям в банках, закрытию многих магазинов из-за нехватки средств, грабежам и погромам, сообщает ВВС.
В результате столкновений участников беспорядков с полицией один человек пострадал, несколько десятков были задержаны.
Мадуро расценил происходящее как «международный саботаж», обвиняя в создавшейся ситуации правые силы, которые якобы действуют по указке США.
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