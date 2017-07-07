Власти Венесуэлы обвинили в возврате к средневековью

Генпрокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас заявила, что власти страны пытаются создать систему, аналогичную средневековой инквизиции.

«Они хотят вернуться к инквизиционной системе, в которой судья представляет доказательства, и он же принимает решение», - цитирует генпрокурора РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Диас отметила, что решение властей о созыве учредительного собрания для внесения изменений в основной закон страны нарушает конституционный порядок. По ее словам, такие решения должны приниматься на основе всенародного референдума.

В настоящее время в отношении генпрокурора Венесуэлы ведется предварительно разбирательство – ее подозревают в совершении незаконных действий при исполнении своих обязанностей. Поводом для расследования послужило ее выступление против политики властей, которая привела к продолжающимся в течение нескольких месяцев массовым протестам.