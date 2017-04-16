Власти Великобритании предложили лишить жену Асада гражданства

Члены парламента Великобритании предложили лишить жену сирийского президента Башара Асада Асму британксого гражданства.

По данным The Sunday Times, власти Соединенного Королевства обвиняют ее в пропаганде в соцсетях действий президента Сирии. В трех аккаунтах, которые она ведет, «восхваляются мученики сирийского режима, а Запад обвиняют в распространении лжи». Это послужило причиной лишить Асму британского паспорта.

В 1991 году Башар Асад занимался медициной в ординатуре офтальмологического центра при больнице Святой Марии. В Великобритании ему пришлось взять псевдоним, так как отец Асада за десятилетия правления в Сирии приобрел немало кровных врагов. В Лондоне он часто виделся со своей будущей женой в доме доктора Ахраса. Асма Ахрас моложе мужа на десять лет.

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