Власти ЛНР узнали имя убийцы «Моторолы»

Военнослужащий украинской армии, задержанный в самопровозглашенной Луганской народной республике, раскрыл имя убийцы командира батальона ДНР «Спарта» Арсена Павлова с позывным «Моторола».

Задержанный боец ВСУ Иван Деев рассказал на допросе: «Также могу подтвердить то, что когда я находился в Хмельницком в 8-м полку спецназа Украины в части, то также слышал, когда майор Балов, начальник разведки, хвастался, будто бы убийство Моторолы — это его рук дело».

По словам военнослужащего, Балов также сообщал о том, что проходил подготовку по подрыву лифтов.

Арсен Павлов погиб в октябре 2016 года при взрыве лифта в своем доме, рассказывает РИА Новости.