Власти ЛНР узнали имя убийцы «Моторолы»
Военнослужащий украинской армии, задержанный в самопровозглашенной Луганской народной республике, раскрыл имя убийцы командира батальона ДНР «Спарта» Арсена Павлова с позывным «Моторола».
Задержанный боец ВСУ Иван Деев рассказал на допросе: «Также могу подтвердить то, что когда я находился в Хмельницком в 8-м полку спецназа Украины в части, то также слышал, когда майор Балов, начальник разведки, хвастался, будто бы убийство Моторолы — это его рук дело».
По словам военнослужащего, Балов также сообщал о том, что проходил подготовку по подрыву лифтов.
Арсен Павлов погиб в октябре 2016 года при взрыве лифта в своем доме, рассказывает РИА Новости.
Следующая новость Посол ЕС назвал сроки введения безвизового режима для украинцев
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии