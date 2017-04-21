Власти МО ускорят расселение жильцов аварийных домов

Подмосковные власти решили сократить на год программу расселения аварийных домов.

По словам главы областного министерства ЖКХ Сергея Пахомова, программа будет завершена уже в 2019 году. Изначально она была рассчитана на срок до 2020 года.

Министр также отметил, что переселить из аварийных домов планируется более 16 тысяч человек, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».