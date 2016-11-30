Власти усилят борьбу с семейными господрядами

Поставщики обязаны будут раскрывать своих бенефициаров при госзакупках, чтобы предотвратить конфликты интересов. Такой законопроект подготовлен Минэкономразвития РФ.

Как отмечается в материале, бенефициарами будут считаться крупные совладельцы компаний, а также лица, контролирующие их действия.

Кроме того, Минэкономразвития и ФСБ предлагают запретить закупки у компаний, связанных с сожителями или экс-супругами заказчиков.

В систему госзакупок планируется внести данные Росфинмониторинга, ФНС и загсов, отмечает «Федерал пресс».

По мнению экспертов, эти меры только увеличит нагрузку на добросовестных заказчиков и подрядчиков, в то время как коррупционеры найдут способы обойти все проверки.