Власти усилят борьбу с семейными господрядами
Поставщики обязаны будут раскрывать своих бенефициаров при госзакупках, чтобы предотвратить конфликты интересов. Такой законопроект подготовлен Минэкономразвития РФ.
Как отмечается в материале, бенефициарами будут считаться крупные совладельцы компаний, а также лица, контролирующие их действия.
Кроме того, Минэкономразвития и ФСБ предлагают запретить закупки у компаний, связанных с сожителями или экс-супругами заказчиков.
В систему госзакупок планируется внести данные Росфинмониторинга, ФНС и загсов, отмечает «Федерал пресс».
По мнению экспертов, эти меры только увеличит нагрузку на добросовестных заказчиков и подрядчиков, в то время как коррупционеры найдут способы обойти все проверки.
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