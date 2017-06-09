Власти упразднили 4 района в Московской области
Власти Московской области упразднили Истринский, Ступинский, Наро-Фоминский и Коломенский районы. Соответствующие законопроекты приняли в трех чтениях на заседании регионального парламента.
Согласно документу, Истра, Ступино, и Наро-Фоминск становятся городами областного подчинения.
Предлагается также упразднить Чеховский район и присвоить Чехову статус города областного подчинения, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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