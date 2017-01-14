Власти США уничтожили 70 тысяч мешающих самолетам птиц

За последние семь лет более 70 тысяч птиц были убиты в Нью-Йорке для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Ньюарк и Ла-Гуардия. Власти города решили избавиться от пернатых после аварийной посадки А320 на реку Гудзон в 2009 году.

Авторы инициативы по истреблению пернатых заявляют, что программа доказала свою эффективность, поскольку с 2009 года не было ни одного случая, подобного аварийной посадке лайнера на воды Гудзона. Тогда эксперты заявили, что отказ двух двигателей самолета произошел из-за столкновения лайнера со стаей канадских казарок.

Тем не менее, инциденты с пернатыми происходят в небе над Нью-Йорком регулярно. Наиболее опасные столкновения приходятся на сезон миграции крупных птиц, сообщает РИА Новости.