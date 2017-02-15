Власти Украины ввели режим ЧС в связи с кризисом в энергетике
Правительство Украины приняло решение о введении чрезвычайно ситуации из-за кризиса в энергетической отрасли.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что сложившийся дефицит угля в стране создан искусственно. По его словам, причастные к этому лица известнывсей стране. Глава кабмина призвал активистов, блокирующих Донбасс, не препятствовать поставкам угля с территорий, неподконтрольных Киеву, передает «Интерфакс».
По данным РИА «Новости», срок действия режима ЧС оставит не более двух месяцев. При этом в правительстве Украины заверили что отключения электроэнергии будут производиться только в самых крайних случаях.
Следующая новость Мозг всегда разрабатывает запасной план
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии