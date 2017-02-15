Власти Украины ввели режим ЧС в связи с кризисом в энергетике

Правительство Украины приняло решение о введении чрезвычайно ситуации из-за кризиса в энергетической отрасли.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что сложившийся дефицит угля в стране создан искусственно. По его словам, причастные к этому лица известнывсей стране. Глава кабмина призвал активистов, блокирующих Донбасс, не препятствовать поставкам угля с территорий, неподконтрольных Киеву, передает «Интерфакс».

По данным РИА «Новости», срок действия режима ЧС оставит не более двух месяцев. При этом в правительстве Украины заверили что отключения электроэнергии будут производиться только в самых крайних случаях.