Власти Украины предложили хоронить умерших в городских парках
Кабинет министров Украины внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект, разрешающий хоронить умерших в парках и скверах городов.
Как сообщает RT, новые правила запрещают украинцам ставить надгробия, кресты и ограды. Над могилой разрешено размещать табличку с именем и датой смерти.
Кроме того, законопроект вынуждает отказаться от гробов. Тела умерших предлагается заворачивать в специальную ткань, которая разлагается в течение пяти лет.
По мнению властей, принятие закона решит проблему нехватки кладбищенских земель. Согласно статистике, на Украине 90% кладбищ переполнены.
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