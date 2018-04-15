Власти Украины предложили хоронить умерших в городских парках

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект, разрешающий хоронить умерших в парках и скверах городов.

Как сообщает RT, новые правила запрещают украинцам ставить надгробия, кресты и ограды. Над могилой разрешено размещать табличку с именем и датой смерти.

Кроме того, законопроект вынуждает отказаться от гробов. Тела умерших предлагается заворачивать в специальную ткань, которая разлагается в течение пяти лет.

По мнению властей, принятие закона решит проблему нехватки кладбищенских земель. Согласно статистике, на Украине 90% кладбищ переполнены.