Власти Украины отвели сутки на подготовку санкций против российских банков
Нацбанк Украины и СБУ должны за сутки подготовить свои предложения, касающиеся введения санкций в отношении банков российской долей в капитале. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.
Представитель Нацбанка рассказал РБК, что работа по подготовке предложений уже начата. «Все в рамках закона и здравого смысла», - добавил он.
Ранее с предложением ввести санкции в отношении российских банков выступил глава МВД Украины Арсен Аваков. Он заявил, что кредитные организации РФ не могут работать на территории Украины, учитывая признание Москвой документов ДНР и ЛНР.
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