Власти Украины легализуют тайные тюрьмы СБУ

Правительство Украины внесло на рассмотрение Верховной рады законопроект о легализации следственных изоляторов СБУ, которые правозащитники называют «тайными тюрьмами», следует из документа, опубликованного на сайте парламента.

Согласно пояснительной записке, изменения позволят установить правовые основания функционирования фактически существующих учреждений предварительного заключения Службы безопасности Украины.

Ранее международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch заявили о существовании на территории Украины тайных тюрем СБУ, в которых происходят пытки пленных, сообщает «РИА Новости».

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