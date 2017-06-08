Власти Украины хотят запретить транзит товаров из России
В Киеве обдумывают возможность установления запрета на транзит товаров из РФ.
Соответствующая мера может быть введена после вынесения решения поиску, поданному Киевом во Всемирную торговую организацию (ВТО).
По словам замглавы Минэкономразвития и торговли Украины Наталии Микольской, это будет ответом Киева на аналогичный запрет со стороны России. Таким образом украинская сторона рассчитывает возместить понесенные убытки, передает «Экономика сегодня».
Запрет на транзитные перевозки из Украины введен Россией летом прошлого года.
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