Власти Турции заявили о гибели полицейских при взрыве в Диярбакыре
В результате взрыва у здания управления безопасности в Диярбакыре погибли полицейские и мирные граждане Об этом заявил глава Минюста Турции Бекир Боздаг.
Взрыв прогремел сегодня утром в Багларе – центральном районе города. «Теракт произошел с использованием заминированного автомобиля», уточнил министр. Количество погибших он не назвал, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали об одном погибшем и свыше 30 раненых.
В совершении теракта власти Турции обвиняют членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.
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