Власти Турции заявили о гибели полицейских при взрыве в Диярбакыре

В результате взрыва у здания управления безопасности в Диярбакыре погибли полицейские и мирные граждане Об этом заявил глава Минюста Турции Бекир Боздаг.

Взрыв прогремел сегодня утром в Багларе – центральном районе города. «Теракт произошел с использованием заминированного автомобиля», уточнил министр. Количество погибших он не назвал, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали об одном погибшем и свыше 30 раненых.

В совершении теракта власти Турции обвиняют членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.