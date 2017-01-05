Власти Турции сообщили о подготовке более масштабного теракта в Измире
Террористы готовили более масштабную атаку в турецком Измире, о чем свидетельствует найденное на месте взрыва у здания суда оружие. Такое заявление сделал вице-премьер Турции Вейси Кайнак.
- Основываясь на подготовке, изъятом вооружении, бомбах и боеприпасах, можно понять, что готовилось более кровавое преступление, — цитирует Кайнака РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.
Заместитель главы правительства что теракт в Измире не заставит Турцию отказаться от проведения военных операций в Сирии и Ираке.
Ранее сообщалось о взрыве заминированного автомобиля и перестрелке в городе Измир у здания суда. По меньшей мере два человека погибли, еще пятеро получили ранения.
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