Власти Турции рассказали об убийце российского посла

МВД Турции заявило, что убийца российского посла в Анкаре не был одиночкой. По данным ведомства, преступник поддерживал связь с сторонниками проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Сотрудники МВД Турции заявили, что нападавший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ действовал не по собственной инициативе. На сегодняшний день турецкие и российские власти ведут расследование убийства. По словам главы МВД Турции Сулейман Сойлу, правоохранители двух стран расследуют преступление в тесном сотрудничестве, сообщает ТАСС. Пока подробности расследования не раскрываются.

19 декабря в Анкаре выстрелом в спину был убит российский посол в Турции Андрей Карлов. Убийца ранее работал в полиции страны.