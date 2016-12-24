Власти Турции рассказали об убийце российского посла
МВД Турции заявило, что убийца российского посла в Анкаре не был одиночкой. По данным ведомства, преступник поддерживал связь с сторонниками проповедника Фетхуллаха Гюлена.
Сотрудники МВД Турции заявили, что нападавший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ действовал не по собственной инициативе. На сегодняшний день турецкие и российские власти ведут расследование убийства. По словам главы МВД Турции Сулейман Сойлу, правоохранители двух стран расследуют преступление в тесном сотрудничестве, сообщает ТАСС. Пока подробности расследования не раскрываются.
19 декабря в Анкаре выстрелом в спину был убит российский посол в Турции Андрей Карлов. Убийца ранее работал в полиции страны.
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