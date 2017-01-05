Власти Турции располагают информацией о местонахождении напавшего на ночной клуб

Террорист, совершивший в новогоднюю ночь нападение на ночной клуб в Стамбуле, скорее всего покинул территорию Турции, однако власти страны располагают информацией о том, где он в настоящее время может скрываться. Такое заявление сделал вице-премьер Турции Вейси Кайнак.

По словам Кайнака, боевик, вероятно уйгур по национальности, действовал один, однако Анкара не исключает версию, что террористу могли оказывать помощь со стороны, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что «личность человека, совершившего террористический акт в Стамбуле, установлена», однако не привел больше никаких подробностей.

В ночь на 1 января неизвестный устроил стрельбу в ночном клубе Reina в стамбульском районе Ортакёй. Жертвами стали 39 человек, 16 из них - иностранцы, в том числе одна россиянка. Также погибли подданные Саудовской Аравии, Марокко и Иордании, граждане Ливана, Ливии и Израиля. Ответственность за террористическую атаку взяла на себя группировка ДАИШ (запрещенная в РФ организация).

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