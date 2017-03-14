Власти Турции отменили все дипломатические рейсы из Голландии

Турецкой правительство заявило об отменен всех дипломатических рейсов из Нидерландов и встреч на уровне от министерского и выше.

«Мы делаем то же самое, что они сделали нам. Мы запрещаем посадку в Турции самолетов с дипломатами или посланниками Нидерландов или использование нашего авиапространства», - цитирует РИА «Новости» интервью вице-премьера Нумана Куртулмуша телеканалу CNN Turk.

Ранее в Анкаре заявили, что возвращение голландского посла в Турцию после отпуска нежелательно. Кроме того, турецкое правительство порекомендовало парламенту разорвать дружественные соглашения с Нидерландами.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость СМИ сообщили о присутствии российских военных на авиабазе в Египте

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО