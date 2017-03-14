Власти Турции отменили все дипломатические рейсы из Голландии
Турецкой правительство заявило об отменен всех дипломатических рейсов из Нидерландов и встреч на уровне от министерского и выше.
«Мы делаем то же самое, что они сделали нам. Мы запрещаем посадку в Турции самолетов с дипломатами или посланниками Нидерландов или использование нашего авиапространства», - цитирует РИА «Новости» интервью вице-премьера Нумана Куртулмуша телеканалу CNN Turk.
Ранее в Анкаре заявили, что возвращение голландского посла в Турцию после отпуска нежелательно. Кроме того, турецкое правительство порекомендовало парламенту разорвать дружественные соглашения с Нидерландами.
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