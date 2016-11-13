Власти Турции хотят вынести на референдум вопрос о вступлении в ЕС

Турецкие власти допускают возможность проведения референдума по вопросу о вступлении страны в Евросоюз.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган считает, что ЕС намеренно вынуждает Анкару прекратить соответствующие переговоры. Если это соответствует действительности, то Брюссель должен прямо заявить об этом турецкой стороне, отметил он.

«В дальнейшем, если понадобится, Турция спросит мнение своего народа так же, как Великобритания пошла на референдум», - заявил Эрдоган в интервью телеканалу HaberTurk, передает ТАСС.

Он также напомнил, что Евросоюз так и не выполнил некоторые свои обязательства по соглашению о мигрантах и продолжает затягивать решение вопроса о либерализации визового режима. Ранее Эрдоган заявил, что Запад не сделал ничего хорошего для Турции, поэтому она сама будет решать вои проблемы.