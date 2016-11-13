Власти Турции хотят вынести на референдум вопрос о вступлении в ЕС

Турецкие власти допускают возможность проведения референдума по вопросу о вступлении страны в Евросоюз.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган считает, что ЕС намеренно вынуждает Анкару прекратить соответствующие переговоры. Если это соответствует действительности, то Брюссель должен прямо заявить об этом турецкой стороне, отметил он.

«В дальнейшем, если понадобится, Турция спросит мнение своего народа так же, как Великобритания пошла на референдум», - заявил Эрдоган в интервью телеканалу HaberTurk, передает ТАСС.

Он также напомнил, что Евросоюз так и не выполнил некоторые свои обязательства по соглашению о мигрантах и продолжает затягивать решение вопроса о либерализации визового режима. Ранее Эрдоган заявил, что Запад не сделал ничего хорошего для Турции, поэтому она сама будет решать вои проблемы.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Дело Литвиненко перенесут на экран

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО