Власти Туркменистана не выпускают молодежь из страны
Запрет на зарубежные поездки распространяется на мужчин, не достигших 30-летнего возраста.
Один из граждан республики рассказал «Радио Азатлык» о том, как миграционная служба не выпустила за границу его 27-летнего знакомого. Сами чиновники уверяют, что данные меры предпринимаются ради безопасности граждан страны.
Радиостанция отмечают, что в последнее время участились случаи препятствования жителям Туркменистана, желающим выехать за границу для получения образования. С них требуют расписку о том, что они едут именно учиться, а не на заработки. Кроме того, чиновники оказывают давление на родственников тех, кто уехал ранее, чтобы заставить их вернуться.
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