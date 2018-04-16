Власти Туркменистана не выпускают молодежь из страны

Запрет на зарубежные поездки распространяется на мужчин, не достигших 30-летнего возраста.

Один из граждан республики рассказал «Радио Азатлык» о том, как миграционная служба не выпустила за границу его 27-летнего знакомого. Сами чиновники уверяют, что данные меры предпринимаются ради безопасности граждан страны.

Радиостанция отмечают, что в последнее время участились случаи препятствования жителям Туркменистана, желающим выехать за границу для получения образования. С них требуют расписку о том, что они едут именно учиться, а не на заработки. Кроме того, чиновники оказывают давление на родственников тех, кто уехал ранее, чтобы заставить их вернуться.