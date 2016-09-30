Власти Техаса объявили о выходе из программы по приему беженцев из Сирии

Губернатор штата Техас Грег Эббот объявил о прекращении в одностороннем порядке участия в федеральной программе по приему и размещению беженцев из Сирии и других стран, в которых сильны террористические тенденции.

По словам губернатора, он еще 21 сентября направил в Вашингтон соответствующее уведомление. 30 сентября отпущенный на ответ срок истек.

- Отпущенный срок истек. Чувство сопереживания должно быть уравновешено должным уровнем безопасности, - цитирует заявление Эббота ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти Техаса потребовали от федеральных властей принять план Техаса, который заключается в ужесточении проверки иностранцев на благонадежность.