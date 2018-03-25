Власти столицы подсчитали сэкономленное в рамках «Часа Земли» электричество
Благодаря акции «Час Земли» в Москве удалось сэкономить около 28,5 мегаватт-час электроэнергии, сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства столицы.
Руководитель департамента Гаса Гасангаджиев отметил, что эти показатели сравнимы с суточным потреблением одного российского города.
Акция «Час Земли» состоялась 24 марта уже в десятый раз. С 20:30 до 21:30 в столице отключили подсветку около 2 тыс. зданий: были погашены освещение Кремля, подсветка Дома правительства, здания Госдумы, храма Христа Спасителя и Большого театра.
Впервые к акции присоединились станции МЦК и основные башни «Москва-Сити», передают «Известия».
«Час Земли» - экологическая акция, в рамках которой люди всего мира могут выключить свет и бытовые приборы на один час в знак внимательного отношения к будущему планеты.
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