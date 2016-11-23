Власти собираются постепенно повышать пенсионный возраст с 2019 года

власти РФ обсуждают постепенное повышение пенсионного возраста в стране, заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

По его словам, постепенное повышение пенсионного возраста начнется с 2019 года, по 3 месяца в год для мужчин до достижения 65 лет, и по 6 месяцев в год для женщин до достижения 60 лет.

Кроме того, Дроздов рассказал, что возраст для назначения социальной пенсии также может быть повышен, ежегодно для мужчин на 6 месяцев до достижения 70 лет; для женщин — на 6 месяцев до достижения 68 лет.

Ожидается, что подобные действия приведут к снижению к 2030 году трансферта федерального бюджета на 638 миллиардов рублей или с 2,5 процента ВВП — до 1,4 процента ВВП, сообщает «РИА Новости».