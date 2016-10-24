Власти собираются за месяц восстановить разрушенную многоэтажку в Рязани
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев заявил, многоэтажный дом в региональном центре, пострадавший от взрыва бытового газа, должен быть восстановлен в течение месяца, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на СМИ.
Утром в воскресенье в Рязани в жилом доме произошел взрыв бытового газа. Разрушено три квартиры. В результате погибли 3 человека, еще 13 получили травмы.
- В случае положительного заключения экспертизы восстановительные работы должны быть проведены в течение месяца. То, что возможно восстановить – восстановить, и вернуть людей в свои квартиры, - сказал глава региона.
Губернатор также намерен в ближайшее время встретиться с людьми, которые остались без жилья из-за взрыва. Сейчас они находятся в гостиницах.
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