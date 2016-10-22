Власти Смоленска отказала в проведении гей-парада
Мэр Смоленска Николай Алашеев отказал в проведении гей-парада и двух митингов в поддержку прав сексуальных меньшинств.
По его мнению, это нарушает права горожан, сообщает «Интерфакс».
По словам работника городской администрации, ЛГБТ-активисты хотят на мероприятии не защитить свои права, а распространить свои идеи и взгляды.
- Проведение заявленных публичных мероприятий в открытых для свободного посещения местах свидетельствует о том, что будут нарушены права и свободы лиц, не участвующих в публичных мероприятиях, а также причинен моральный вред детям, ставшим их свидетелями, - говорится в ответе Алашеева организаторам акции.
Гей-парад и два митинга могли пройти в Смоленске 30 октября.
Следующая новость Путин соболезнует семьям погибших при крушении вертолета в ЯНАО
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии