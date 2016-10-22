Власти Смоленска отказала в проведении гей-парада

Мэр Смоленска Николай Алашеев отказал в проведении гей-парада и двух митингов в поддержку прав сексуальных меньшинств.

По его мнению, это нарушает права горожан, сообщает «Интерфакс».

По словам работника городской администрации, ЛГБТ-активисты хотят на мероприятии не защитить свои права, а распространить свои идеи и взгляды.

- Проведение заявленных публичных мероприятий в открытых для свободного посещения местах свидетельствует о том, что будут нарушены права и свободы лиц, не участвующих в публичных мероприятиях, а также причинен моральный вред детям, ставшим их свидетелями, - говорится в ответе Алашеева организаторам акции.

Гей-парад и два митинга могли пройти в Смоленске 30 октября.