Власти Шотландии назвали сроки проведения референдума о независимости

Повторный референдум по вопросу о независимости Шотландии может состояться в период между осенью 2018 и весной 2019 годов.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила ВВС, что уже на следующей неделе попросит парламент начать работу над соответствующим законом.

Проведение референдума она объяснила необходимостью защитить интересы шотландцев при выходе Великобритании из Евросоюза. В июне прошлого года большинство из них высказались против того, чтобы отделиться от сообщества.

«Важно, что Шотландия может сама выбирать свое будущее. Пока еще не слишком поздно, чтобы принять решение относительно нашего собственного пути», - сказала первый министр.