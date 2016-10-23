Власти Рязани ввели режим ЧС муниципального характера

В Рязани введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Это сделано после взрыва бытового газа в жилом доме.

Режим ЧС введен до особого распоряжения. На этот период структурным подразделениям администрации поручено организовать временное размещение, горячее питание и оказание помощи пострадавшим от происшествия гражданам, размещенным в пунктах временного размещения.

Взрыв газа произошел в многоэтажке в Рязани сегодня ранним утром. Погибли три человека, пятеро госпитализированы, сообщает «Интерфакс». Неизвестна судьба четырех человек.