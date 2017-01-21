Власти РФ рассмотрят отчет о проверке аэропорта Каира
Российские специалисты направили в правительство РФ отчет о проверке аэропорта в Каире. По итогам рассмотрения этого документа Москва может возобновить регулярные рейсы в Египет.
– Полагаю что это вопрос ближайшего недалекого будущего, – сказал министр транспорта РФ Максим Соколов, отвечая на вопрос о результатах проверки аэропорта Каира, сообщает ТАСС.
Москва прекратила регулярные рейсы в Египет после крушения российского лайнера. 31 октября 2015 года над Синаем рухнул российский самолет А321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В результате происшествия погибли 224 человека. Причиной катастрофы был теракт.
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