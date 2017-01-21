Власти США просят Южную Корею экстрадировать брата Пан Ги Муна

США просят Южную Корею об аресте и экстрадиции Пан Ги Сане, брата экс-генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, занимавшего должность старшего советника южнокорейской строительной фирмы Keangnam Enterprises.

Как стало известно 10 января, Пан Ги Сану в Нью-Йорке заочно были предъявлены обвинения в коррупции. По данным прокуратуры, сообщником подозреваемого был его сын - нью-йоркский агент по торговле недвижимостью Чу Хён Пан, который уже арестован на территории США.

По данным следствия, отец и сын подкупили чиновника из неназванного ближневосточного государства с целью убедить суверенный инвестиционный фонд его страны приобрести комплекс во Вьетнаме. В апреле 2014 года Чу Хён Пан и Пан Ги Сан согласились передать через посредника 500 тысяч долларов, а также еще 2 миллиона после завершения сделки, однако он потратил полученные им деньги на собственные нужды. Об этом сообщает ТАСС.

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