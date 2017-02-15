Власти ДНР призвали страны Запада надавить на Киев

Германия, США и Франция должны оказать давление на украинские власти, чтобы достигнутое в Минске соглашение об отводе вооружений было действительно выполнено.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко пояснил, что у ополченцев уже не осталось веры в обещания Киева. «Украинская сторона так много обещала почти за три года войны и так мало обещаний выполнила», - цитирует его РИА «Новости».

Захарченко подчеркнул, что договоренность об отводе тяжелых вооружений на Донбассе касается в первую очередь именно Киева, поскольку «украинские танки в Авдеевке видел весь мир».