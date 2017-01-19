Власти МО приняли закон о новой цветовой гамме такси
Мособлдума приняла закон, устанавливающий новые цвета для автомобилей такси.
В соответствии с документом, легковые автомобили должны соответствовать белой цветовой гамме и желтую светоотражающую полосу, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По словам замминистра транспорта МО Андрея Середнева, такая расцветка будет способствовать созданию единого образа легкового такси и общественного транспорта, поскольку уже используется автопарком «Мострансавто». Он добавил, что это станет визитной карточкой региона.
На реализацию нововведения отводится пять лет.
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