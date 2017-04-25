Власти МО повысят зарплаты бюджетникам

Власти Подмосковья повысят зарплаты 12 категориям бюджетников. На эти цели будет выделено боле пяти миллиардов рублей, заявил глава региона Андрей Воробьев.

Он отметил, что зарплаты будут повышены дважды в текущем году – 1 мая и 1 сентября. Прибавка ожидает учителей, сотрудников детских садов, врачей, младший медперсонал и другие категории работников.

По словам губернатора, зарплаты бюджетников вырастут благодаря мобилизации бюджета и средствам из дополнительных источников, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».