Власти пока не приняли решение по судьбе аварийного дома в Рязани

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что специалисты обследуют все несущие конструкции жилого дома в Рязани, где сегодня произошел взрыв бытового газа.

- Состояние всех несущих конструкций доложено быть обследовано. Для этого МЧС направило мобильный диагностический комплекс Струна по определению устойчивости зданий. Затем будет подготовлено соответствующее заключение по возможности его эксплуатации, - сказал министр. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пучков призвал местных властей своевременно информировать местных жителей о состоянии дома. Он подчеркнул, что они должны знать, можно ли в нем жить или нет.

Сегодня утром в Рязани произошел взрыв бытового газа в жилом доме. Погибли три человека.