Власти МО подсчитали количество ям на дорогах

Властям Подмосковья известно точное количество ям на дорогах региона.

«Думаю, что ни в одном регионе не знают, сколько у них ям. А мы знаем», - заявил глава области Андрей Воробьев. По его словам, удалось ликвидировать примерно 171 тысячу выбоин, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Губернатор пояснил, что эта информация получена благодаря автоматизированной системе «Дороге Подмосковья» и местным жителям. «Человек сфотографировал яму на телефон, отправил с координатами в центр. Оттуда сразу идет смска подрядчику, он выезжает, выполняет работы, фотографирует, отправляет отчет. Если две картинки сошлись – пошла оплата», - рассказал Воробьев.