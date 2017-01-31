Власти МО подсчитали количество ям на дорогах
Властям Подмосковья известно точное количество ям на дорогах региона.
«Думаю, что ни в одном регионе не знают, сколько у них ям. А мы знаем», - заявил глава области Андрей Воробьев. По его словам, удалось ликвидировать примерно 171 тысячу выбоин, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Губернатор пояснил, что эта информация получена благодаря автоматизированной системе «Дороге Подмосковья» и местным жителям. «Человек сфотографировал яму на телефон, отправил с координатами в центр. Оттуда сразу идет смска подрядчику, он выезжает, выполняет работы, фотографирует, отправляет отчет. Если две картинки сошлись – пошла оплата», - рассказал Воробьев.
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