Власти Подмосковья внедряют раздельный сбор мусора

Власти Московской области будут предоставлять льготы компаниям, занимающимся раздельным сбором мусора, сообщил министр экологии Подмосковья Александр Коган.

По его словам, предлагается установить пониженный тариф за уплату за сбор и транспортировку отходов и повышенный для тех, кто раздельным сбором отходов не занимается.

Ранее сообщалось о внедрении системы раздельного сбора мусора в 13 пилотных муниципалитетах. Этими муниципалитетами станут Волоколамск, Красногорск, Солнечногорск, Химки, Дубна, Мытищи, Ивантеевка, Ногинск, Балашиха, Шатура, Домодедово, Озеры и Подольск, сообщает ТАСС.