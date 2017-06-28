Власти Подмосковья внедряют раздельный сбор мусора
Власти Московской области будут предоставлять льготы компаниям, занимающимся раздельным сбором мусора, сообщил министр экологии Подмосковья Александр Коган.
По его словам, предлагается установить пониженный тариф за уплату за сбор и транспортировку отходов и повышенный для тех, кто раздельным сбором отходов не занимается.
Ранее сообщалось о внедрении системы раздельного сбора мусора в 13 пилотных муниципалитетах. Этими муниципалитетами станут Волоколамск, Красногорск, Солнечногорск, Химки, Дубна, Мытищи, Ивантеевка, Ногинск, Балашиха, Шатура, Домодедово, Озеры и Подольск, сообщает ТАСС.
Следующая новость Уральцы не испугались капризной розы ветров
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии