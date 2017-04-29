Власти Подмосковья построят музей Зое Космодемьянской

Власти Подмосковья разработают проект нового музея, посвященного первой женщине, удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны, - Зое Космодемьянской.

Об этом интернет-порталу «Подмосковье сегодня» рассказала министр культуры Московской области Оксана Косарева. Строительство здания планируется завершить к концу 2018 года. Музей появится в деревне Петрищево Рузского района, где Зоя Космодемьянская была повешена немцами.

Министр отметила: «Но самое главное – то, что музею быть, и что он должен стать стандартом для всех музеев России имени героев Советского Союза». По словам Косаревой, если проект будет утвержден до конца 2017 года, то в 2018 году начнется строительство музея. Власти рассчитывают завершить строительство к сентябрю следующего года, когда Зое Космодемьянской исполнилось бы 95 лет.

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