Власти Подмосковья опровергли информацию о введении ЧС в Красногорске

Власти Подмосковья не вводили режим чрезвычайной ситуации в Красногорске из-за сбоя в работе котельной, сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.

Ранее глава Красногорского района Михаил Сапунов сообщил в своем инстаграме о введении режима ЧС из-за аварии на котельной Красногорского завода имени Зверева. Остановка котельной оставила без тепла 84 многоквартирных дома в городе.

По словам заместителя министра ЖКХ Московской области Владимира Мельника, работы по восстановлению котельной уже почти завершены.

- Тепло в дома будет подаваться поэтапно, — цитирует «Интерфакс» слова главы Красногорского муниципального района Московской области.