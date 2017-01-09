Власти Подмосковья опровергли информацию о введении ЧС в Красногорске
Власти Подмосковья не вводили режим чрезвычайной ситуации в Красногорске из-за сбоя в работе котельной, сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.
Ранее глава Красногорского района Михаил Сапунов сообщил в своем инстаграме о введении режима ЧС из-за аварии на котельной Красногорского завода имени Зверева. Остановка котельной оставила без тепла 84 многоквартирных дома в городе.
По словам заместителя министра ЖКХ Московской области Владимира Мельника, работы по восстановлению котельной уже почти завершены.
- Тепло в дома будет подаваться поэтапно, — цитирует «Интерфакс» слова главы Красногорского муниципального района Московской области.
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