Власти Подмосковья объявили войну конопляным полям

Полицейские провели рейд в Воскресенском и Пушкинском районах, а также в Коломне, где обнаружили земли, на которых росла конопля.

В рамках операции «Мак» правоохранители уничтожили свыше двух тысяч кустов дикорастущей конопли. Общая площадь участков превысила три гектара, передает «Подмосковье сегодня».

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